بالفيديو أهداف مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 3-2

أهداف مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 3-2، بعد انتهت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، يبحث متابعو كرة القدم حول العالم من لم يحالفهم الحظ بمشاهدة القمة الكروية التي انتهت لصالح الميرنغي بثلاثة أهداف لهدفين، للبحث عن أهداف المباراة، كونهم يجدون متعة في مشاهدة الأهداف، أو يبحثون عن ملخص للمباراة يستمر لدقائق معدودة تتضمن مشاهدة الأهداف الخمسة التي إثنين منها إثنين منها هزت عرين تيبو كورتوا وثلاثة أهداف دخلت شباك تير شتيغن حارس البرشا.

ويضع لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أهداف مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 3-2، لكي يسهل على متابعي كرة القدم عملية البحث لمن فاته مشاهدة المباراة مباشرة، فالآلاف يبحثون عن مخلص لأهداف المباراة التي تحتل اهتمام الملايين من البشر حول العالم.

أهداف مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 3-2

وفاز ريال مدريد بالمباراة بعد أن سجل ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة مقابل هدفين للأخيرة، وسجل أهداف الريال فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدريكو فالفيردي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين الغريمين لهدفين لكل منهما، قبل أن يسجل فالفيردي الهدف الثالث للريال في الشوط الإضافي الأول، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الملكي على برشلونة وصعوده لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وسيلتقي ريال مدريد بالمباراة النهائية مع الفريق الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو التي من المقرر خوضها غدا الخميس في ملاعب المملكة العربية السعودية.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن إشبيلية و15 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة، ويسعى الريال للفوز بالبطولات المحلية والأوروبية تحت قيادي المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي.