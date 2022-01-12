سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 13 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا، حيث ارتفع سعر الذهب في معاملات اليوم الخميس، وسط ترقب لتحركات أسعار المعدن"النفيس" عالميا.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس

وسجل جرام الذهب عيار 24 في سوريا، 147.106 ألف ليرة (58.55 دولار)، مقابل 146.015 ألف ليرة (58.12 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا ، ليسجل نحو 110.331 ألف ليرة (43.91 دولار)، مقابل 109.513 ألف ليرة (43.59 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 13 يناير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.812 ألف ليرة (34.15 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 73.553 ألف ليرة (29.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الخميس

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 128.721 ألف ليرة (51.23 دولار)، مقابل 127.767 ألف ليرة (50.85 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الاوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء نحو 4.574 مليون ليرة (1821 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

وسعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1.029 مليون ليرة (409.86 دولار).