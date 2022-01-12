خريشة يهاجم الرجوب.. ويصف تصريحاته الأخيرة بالجوفاء

هاجم النائب الثان لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، اليوم الأربعاء، تصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، واصفاً هذه التصاريح بالجوفاء والمكررة، والتي لا جديد فيها، وأنها لا تخدم القضية الفلسطينية.

وتابع خريشة في تصريحات صحفية، أنه على الرجوب وفتح ألا يكرروا أخطاء الماضي، وأن يبتعدوا عن استخدام الذرائع نفسها التي تستخدم منذ سنوات، ولا تنطلي على أحد، واصفاً هذه الذرائع بالباهتة.

ودعا إلى ضرورة وجود رغبة جادة في إنهاء الانقسام ومشاكله، مستبعداً ذلك في ظرف الوقت الحالي، لما يجري من مناكفات وتراشق بين طرفي الانقسام.

ووصف خريشة عقد اجتماع المجلس المركزي في الوقت القريب بالمستبعد، قائلاً:"ربما ولّى هذا الاجتماع فعلياً".

وأرجع ذلك مشاكل "فتح" الداخلية، والتنافس على المناصب وتوليها، مؤكداً أن "هذا الاجتماع لن يعقد، إلا بعد حل هذه المشاكل.

وحول ظرف اجتماع أعضاء مركزية فتح، أوضح خريشة: أنه لو عقد المجلس المركزي، فالنتيجة معروفة؛ لأن المنظمة أصبحت حكراً على فريق معين، استفرد بكل مكوناتها، ولن يسمح لأحد بالوجود فيها ومعارضته.

وبشأن ملف الانقسام بين النائب الثان لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: "إننا نقف أمام طرفين حالياً؛ طرف يبحث عن التسوية وحلفاء هذه التسوية، وطرف حول المقاومة ويبحث عن حلفاء حولها، لذلك أي حديث جديد حول المصالحة أصبح نقاشاً بيزنطياً فارغاً".

وزعم الرجوب في وقت سابق خلال مقابلة تلفزيونية: أن "الإخوان في حماس لا يوجد لديهم موقف واضح لجهة المضي نحو الشراكة الوطنية".



