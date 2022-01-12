إجلاء 4 جنود "إسرائيليين" إلى مستشفى سوروكا بعد إصابتهم بجروح

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال نقلت أربعة من جنودها إلى مستشفى سوروكا بعد إصابتهم بجروح طفيفة، جراء المواجهات في النقب.

وتابعت أن أربعة من جنود الاحتلال نقلوا إلى مستشفى سوروكا في النقب المحتلة، إثر مواجهات اندلعت بينهم وبين الشبان الفلسطينيين، ولم تكشف عن طبيعة هذه الإصابات.

وتمارس قوات الاحتلال في النقب المحتل تعسفاً ظاهراً بحق الفلسطينيين، في محاولة لمصادرة ما تبقى لهم من الأراضٍ، على خلفية ماكنته التي تعمل بصورة دائمة على احتلال الأراضي الفلسطينية، ومصادرتها دون وجه حق.