والدة الأسير أبو حميد تقرر الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع أبنها

أعلنت والدة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، مساء اليوم الأربعاء، عن عزمها خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام ، تضامناً مع ابنها الأسير ناصر الذي يًعاني من حالة صحية غاية في السوء.

وقالت والدة الأسير أبو حميد خلال حديث ل" قناة القدس اليوم" :" بدءاً من صباح يوم غداً الخميس قررت الإضراب عن الطعام؛ تضامنا مع الأسير ناصر، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، في سجون الاحتلال".

يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بالبيرة، لا يزال في حالة غيبوبة منذ ثمانية أيام، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن لا جديد بشأن الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد، فهو ما يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، إن الأسير في حالة خطيرة للغاية، وتواصل سلطات الاحتلال رفض إطلاق سراحه لتلقي العلاج، في مؤشر على قرار بتركه يواجه الموت.

وأضافت أن مختلف المستويات الرسمية تواصل مساعيها واتصالاتها لتأمين إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن، وتحويله للعلاج في أحد المستشفيات الفلسطينية او في الخارج.