قوات الاحتلال تُطلق الرصاص على تظاهرة احتجاجية بالنقب

قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، مساء اليوم الأربعاء، التظاهرات التي تجددت في منطقة النقب داخل أراضي الـ 48 المحتلة، إثر تمديد اعتقال عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الأخيرين أثناء تصديهم لتجريف آليات الاحتلال لأراضي قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

وأشعل المتظاهرون الإطارات، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية في "شقيب السلام ورهط وتل السبع"، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين فاق عددهم الـ 46 شخصًا، منهم نساء وأطفال.

وأطلق الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين، كما انتشرت جنوده بأعداد كبيرة في منطقة تل السبع استعدادًا للاعتداء على الشبان المتظاهرين.