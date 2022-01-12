العشرات يشاركون بوقفة إسناد للأسير المريض بالسرطان أبو حميد جنوب بيت لحم

شارك عشرات المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، بوقفة إسناد ودعم للأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، أمام بوابة الخضر على شارع القدس والخليل، ورفعوا صورًا للأسير أبو حميد.

وأكد جميع المتحدثين أهمية مناصرة قضية الأسرى من خلال زيادة نطاق التفاعل الشعبي اليومي معهم في كافة المناطق الفلسطينية، تأكيدًا على أنها قضية جوهرية لا تنازل عنها.

وحمّلوا الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض أبو حميد وكافة أسرانا الذين يعانون، وهم محرومون من العناية الطبية، مناشدين المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل سريعا لإيقاف سياسة الانتهاكات التعسفية من السجّان الاحتلالي بحقهم.