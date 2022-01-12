بالفيديو شاهد.. ريال مدريد يهزم برشلونة ويتأهل للنهائي في كأس السوبر الاسباني

تأهل نادي ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، إلى نهائي كأس السوبر الاسباني بعد هزيمة منافسه برشلونة ب3 أهداف مقابل هدفين.

وجاء الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 25 من خلال انفراد للبرازيلي فينسيوس عبر تلقي تمريرة رائعة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 41 عبر المهاجم الهولندي لوك دي يونج من خطأ دفاعي قاتل لفريق ريال مدريد بعدما فشل اللاعب إيدير ميليتاو في إبعاد الكرة من أمام المرمى لتصطدم بقدم دي يونج وتدخل المرمى.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 72 سجل كريم بنزيما الهدف الثاني من كرة امام المرمى بشكل رائع اثر تمريرة من داني كارفخال.

وفي الدقيقة 84، تعادل البديل أنسو فاتي للبارسا بهدف من راسية رائعة داخل الشباك ليسجل التعادل لفريقه وتتجه المباراة بعد ذلك لأشواط إضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، في الدقيقة 98 سجل الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الهدف الثالث للفريق الملكي من خلال هجمة مرتدة سريعة، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية.

وبذلك يلتقى ريال مدريد في المباراة النهائية للسوبر الإسبانى، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقى أتلتيكو مدريد وأتليتك بيلباو على استاد "الملك فهد الدولي" في التاسعة مساء الخميس.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: شتيجن/ الدفاع: داني ألفيس- بيكيه- أوراخو- ألبا/ الوسط: بوسكيتس- فرينكي دي يونج- جافي / هجوم: فيران توريس- لوك دي يونج- عثمان ديمبلي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراس المرمى: كورتوا/ الدفاع: ميندي - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال / الوسط: كروس - كاسميرو – مودريتش/ الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسبانى في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير الجارى وهم: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليجا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسبانى على مر التاريخ برصيد 13 مرة من إجمالي 25 مشاركة سابقة.

في المقابل، نجح ريال مدريد في الفوز بلقب السوبر الإسبانى 11 مرة ليأتى في المركز الثانى خلف الفريق الكتالونى بقائمة الأكثر تتويجا، حيث حصد الملكى ألقابه الـ11 من إجمالي 17 مشاركة سابقة في البطولة.