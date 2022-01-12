بث مباشر مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة، أقل من 30 دقيقة على موعد انطلاق القمة الكروية بين الفريقين الإسبانيين، ويبحث متابعو كرة القدم العالمية عن رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة دون تقطع في العرض والبث، فالغريمين التقليدين حريصان على الفوز في المباراة، فالفريق الفائز يصعد إلى المباراة النهائية مباشرة ليلاقي الفائز من فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو، فكلا الفرق الأربعة تسعى للفوز بكأس السوبر الإسباني، لما له دفعة معنوية على التقدم قدما نحو الفوز ببطولات أخرى كالدوري الإسباني الذي يلقى منافسة كبيرة بين إشبيلية وريال مدريد.

ويعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا ليضع لكم روابط بث مباشر مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي من المقرر أن تقام على أراضي المملكة العربية السعودية، كونها الحاضنة لهذه الطولة الشيقة في نظر الكثيرين كونها تضمن أقوى الفرق الكروية في إسبانيا.

بث مباشر مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة

ويعمل ريال مدريد جاهدا للفوز بكأس الدوري الإسباني الموسم الجاري، وخاصة أنه يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه نادي إشبيلية ب 5 نقاط، ويبتعد 15 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة.

وتحظى معركة الكلاسيكو باهتمام الملايين حول العالم، لما لها من رونق خاص، فهي تُعد منافسة أزلية بين الفريقين، وغالبا تنتهي بنتيجة كبيرة لأحد الفريقين، كما تحدث مشاجرات ومشاحنات بين لاعبي الفريقين.

وأعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة برشلونة بكلاسيكو السوبر التي شهدت المدافع ديفيد ألابا بداعي الإصابة

وجاءت التشكيلة على النحو التالي.

كورتوا

ميندي- ناتشو- ميليتاو- كارفخال

مودريتش- كاسيميرو- كروس

فينيسيو جونيور- بنزيما- أسينسيو

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