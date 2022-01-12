صحفي مقدسي يوجه رسالةلـ "اشتيه" بشأن الفتى "سليم النواتي "

وجّه الصحفي المقدسي أحمد البديري رسالة إلى رئيس الوزراء محمد اشتيه، بشأن الفتى الغزّي سليم الذي توفي متأثرا بمرض السرطان بعد رفض مستشفى النجاح استقباله بزعم عدم وجود تغطية مالية.

وقال البديري، إن الطفل سليم مات بسبب سوء الحوكمة في الحكومة الفلسطينية وفي إدارة المال العام.

إليكم نص الرسالة كامًلا:

معالي رئيس الوزراء د. محمد اشتيه حفظ الله ورعاه

مات طفل فلسطيني اسمه سليم من قطاع غزة، وكان مريضا بالسرطان وبشق الانفس وصل لمستشفى النجاح الغارق في ديون حكومتك الرشيدة ولم يقدم المستشفى لسليم الدواء فمات. معاليك انت تتحمل المسؤولية الكاملة والمطلقة عن كل مواطن فلسطيني وعندما قسمت على ذلك على كتاب الله كنت بكامل وعيك فأنت مؤتمن علينا جميعا وسليم واحد منا.

ليس مشكلة الطفل الميت الانقسام أو الازمة المالية او نقل السفارة على القدس. هذا الطفل مات بسبب سوء الحوكمة في حكومة معاليك وفي إدارة المال العام. كل أسبوع تجتمع مع وزرائك وتصدرون فرمانات بتوقيع اتفاقيات كل أسبوع كل أسبوع .. يبدو انها فارغة من أي مضمون للحوكمة والحكم الرشيد والقدرة على خدمة المواطن في جمع الزبالة والطبابة والامن المجتمعي وحتى شق الشوارع.

ليس مشكلة الطفل الميت انك لم تسدد ديون حكومتك الرشيدة لكافة المستشفيات إلا مستشفى الاستشاري وتحويل قطاع الصحة إلى قطاع خاص, نبدأ بالعيادات الخاصة لاطباء الحكومة لغاية المستشفيات التابعة لصندوق الاستثمار وغيره. الطفل كان بحاجة لعلاج ومات وانت تتحمل المسؤولية الدستورية عما جرى وهو ليس خطأ يستدعي لجنة تحقيق بل فشل في إدارة الحكومة وفي إدارة المال العام التي أنت مرة أخرى مؤتمن عليه.

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رؤساء الوزراء من قبلك كلهم تورعوا عن المبالغة في البيانات الزائفة لمجلس الوزراء الخاص بك والذي للعلم يتحكم به وزير المالية الذي انت رئيسه! عندك مشكلة في ضعف السيطرة المالية التي تتشدق انك الرائد فيها ولكن الولد مات الولد مات الولد مات.

نحن دفعنا برأس مال هذه السلطة التي فقدت قيمتها كخطوة أولى لدولة وتحولت لادارة بلديات تحت حكمك الرشيد وبدأت تتحول لشركة مقاولات بدل حكومة. كل يوم والثاني في فضيحة بحكومتك وانت أغرقت حركة فتح معك التي عليها ان تدافع عن فشل الإدارة الحكومية وقد وصلوا لحالة من الاحراج منك لان أولادهم أيضا في خطر.

الولد مات ونزار مات وسيموت غيرهم غيرهم طالما انت لا تعرف إدارة الحكم وتهتم بشكل ومظهر الحكومة.

مشاكلك المالية انت بتحلها تماما كم حليت مشكلة المطلع بيوم وليلة وطلعت الفلوس .. بيانات حكومتك بتوقيع القرارات الفارغة من أي مضامين ستبقى طالما وزير المالية لا يوقع عليها وهنا نفقد الحلقة تماما ولا نعرف من المسؤول انت ام وزير المالية ام صغار ومتوسطي الدرجة الوظيفية .. حقيقة انت بشكل دستوري قانوني لانك رئيس الحكومة !!

معاليك كثر كان يعولون عليك من أيام بكدار وانا منهم لكن انجازاتك هزيلة ولا تسمع نصائح من احد وتجد مبررات لكل شيء والازمة المالية لم تكن ابدأ سببا في موت طفل فلسطيني فراجع نفسك واذا صممت على نفس مسارك فأنت حينها لا تتحمل وزر موت طفل اخر بل اكثر من ذلك لانك لم تسعى للإصلاح بل للعناد والمناكفات بل خدمة المواطن وصحته هي المهمة الأولى لاي حكومة وانت فشلت في أهم مهمة لاي حكومة وما بعدها أسهل لتفريط.

أحمد البديري

مواطن فلسطيني بحلم بوطنه