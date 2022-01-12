الشيخ عزام: الإعلام لعب دوراً مهماً في تثبيت رواية وفعل المقاومة

التقى وفدٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مدير مكتب قناة المنار في سوريا وائل المولى.

وضمَّ وفد الحركة عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، ومسؤول اللجنة التنظيمية بالساحة السورية المهندس خالد خالد، والإعلامي عوض أبو دقة.

وأكد الشيخ عزام، أن الإعلام لعب دوراً مهماً في تثبيت رواية وفعل المقاومة، مشيراً إلى صورة النصر التي افتتحت بها سرايا القدس، معركة "سيف القدس" على حدود شمال قطاع غزة.

وقال: "الإعلام يعكس الفعل والإنجاز في الميدان، وهو سلاح حيوي وفعَّال في المعارك، لاسيما دوره في الحرب النفسية".

وشدد الشيخ عزام، على أهمية تعزيز الرواية الفلسطينية، والتصدي للرواية الصهيونية التي تحاول باستمرار قلب الحقائق وخداع الرأي العام العالمي.

ودعا إلى البناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الفلسطيني وأبطاله الشجعان سواءً في معركة "سيف القدس"، أو في عملية "انتزاع الحرية" من سجن "جلبوع" من خلال إنتاج أعمال درامية أو أفلام وثائقية تحافظ على هذا الإرث الكبير، وتقدمه للأجيال بأبهى صورة.

من جانبه، أثنى المولى على مواقف ورؤى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتميزها في ميدان المقاومة، مؤكداً أنهم يفخرون بتغطية ونقل أنشطتها وفعالياتها المختلفة.

ونوه إلى أن "الجهاد الإسلامي" تُسجل حضوراً لافتاً يوماً بعد الآخر، مشيراً إلى أن ذلك يعزز مكانة القضية الفلسطينية.

وتطرق المولى إلى المخاطر والتحديات، التي تواجه المنطقة والقضية الفلسطينية، مشيرأ إلى رسالة ودور الإعلام في هذه المواجهة المفتوحة.

وأوضح أن الإعلامي الرسالي يجب أن يُشيع أجواء الأمل والتفاؤل في جبهته الداخلية دون تهويل أو مبالغة؛ هذا من جهة، وألا يسمح للعدو؛ من جهة ثانية بأن يمرر مخططاته وألاعيبه لنخر وإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة.