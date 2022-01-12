أكلات رمضانية شهية في رمضان 2022، يبحث المسلمون حول العالم عن أكلات رمضانية شهية لإعدادها في الشهر الفضيل، وخاصة أنه لم يتبق سوى أسابيع معدودة لحلول شهر رمضان المبارك 2022، الذي يُعد شهر الطاعة والرحمة والمغفرة والتكفير عن الذنوب، إذ يستثمر المسلمون هذ الشهر بمضاعفة العبادة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، كما أنه لهذا الشهر الفضيل طقوس دينية وغيرها تختلف عن باقي أشهر السنة، فيسعى المسلم إلى ممارسة كل الطقوس ليشعر بمتعتها.

ويوجد أطباق رئيسية على موائد الصائمين في شهر رمضان، إلا أن فريق وكالة "فسطين اليوم" الإخبارية، يسهل عليكم البحث عن أكلات رمضانية شهية في رمضان 2022، فيوضع لكم العديد من الأكلات اللذيذة التي يحتاجها الصائم، بعد صيام ساعات طويلة عن الطعام والشراب.

أكلات رمضانية شهية في رمضان 2022

ولا تقتصر الأكلات الرمضانية على طعام الفطور فقط، فمعظم العائلات تجاول صنع حلويات شهية وغريبة ولذيذة، كون جسم الصائم يحتاج إلى تلك السعرات الحرارية، فتبحث عبر محركات البحث عن طرق لإعداد تلك الأطعمة، وتقديمها على المائدة العائلية.

وتتنوع وصفات الطعام في شهر رمضان الفضيل، فتكون على المائدة الواحدة أصناف عدة، فربة البيت تحاول تقديم كل ما طاب ولذ لأفراد أسرتها الصائمين.

إليكم طريقة تحضير الشيش برك بالدجاج للتفريز لرمضان 2022.

المكوّنات

للعجين

كوبين كبار طحين

م ص ملح

2 م ك حليب بردرة

4 م ك زيت نباتي

كوب ماء دافي

2 م ك لبن زبادي

للحشوة

1/2 كيلو صدورجاج مفروم ناعم

م ص ملح

م ص فلفل اسود

2 م ك زيت نباتي

بصلة صغيرة مقطعا ارباع

بخلط المواد الجافة الطحين الملح الحليب البودرة بضيف اللبن والزيت والماء وبعجن كويس بريحا ساعة

صورة الخطوة 1 من وصفة شيش برك بالدجاج للتفريز لرمضان

صورة الخطوة 1 من وصفة شيش برك بالدجاج للتفريز لرمضان

بقطع العجينة كرات وبرقها بسماكة ١سم وبقطعا بلفنجان

بمحضرة الطعام بخلط البصلة مع صدور الدجاج لايصيرناعم بقلبن مع شوي زيت على النار بضيف ملح وفلفل اسود وبستنا لا تبرد الحشوة

بوضع مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة بوسط العجينة وبطبقها على بعضها بعدين بلفها على أصبعي

برش على صينية حجما مناسب لتدخل الفريزر طحين وبرتبن وبرش على الوجه الشيش برك طحين وبدخلن الفريزر ليجمدو بقلبن على الوجه التاني وبسيبن يجمدو تماما

بحتفظ بلششبرك بلفريزالوقت الحاجة