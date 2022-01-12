عصام يونس يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حيثيات وفاة الفتى النواتي

أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن جميع الأطراف المختصة تتحمل مسؤولية وفاة الفتى سليم النواتي، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للوقوف على حيثيات الوفاة، ولا مشكلة أن تكون وزارة الصحة الفلسطينية طرفا فيها.

وذكر يونس في تصريحات صحفية، أن غياب الرقابة على المرافق الصحية والمستشفيات يؤدى إلى هذا المستوى المتدني من الخدمة التي تتسبب بأذى كبير للمنتفعين ومتلقي الخدمات.

وتساءل يونس: "كيف لوزارة الصحة ألا تعلم أن مستشفى النجاح لا يستقبل الحالات المرضية؟ كان على الوزارة أن تعي لذلك لأنها مديونة للمستشفى بفاتورة مالية عالية".

وشدد على أنه لا يوجد سبب قانوني أو أخلاقي يمنع المريض من تلقي العلاج حتى لم يكن لديه القدرة على دفع فاتورة وتكلفة علاجه.

وأكد، أن عدم استقبال جامعة النجاح للمريض النواتي هي بمثابة مشكلة جدية تتحمل مسؤوليتها جامعة النجاح، طالما كان العلاج متوفرا لديها.