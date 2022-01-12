فضيحة تحكيمية.. انتهاء مباراة تونس ومالي قبل نهاية الوقت الأساسي

شهدت مباراة تونس ومالي فضيحة تحكيمية في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية، وانتهت بخسارة "نسور قرطاج" 1-0.

وأنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء (90 دقيقة)، حيث أطلق صافرته معلنا فوز مالي بهدف دون مقابل في الدقيقة الـ89 و45 ثانية أي قبل نهاية الوقت الأصلي بـ15 ثانية.

وخرج مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير عن طوره، ودخل أرضية الملعب معترضا مع لاعبيه على قرار الحكم، لاسيما أن المنتخب المالي كان يلعب في الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد تعرض أحد لاعبيه للطرد.

يشار إلى أن الحكم أنهى المباراة في الدقيقة الـ85 قبل أن يتراجع عن قراره ويتابع اللعب حتى الدقيقة الـ89 والثانية الـ45.