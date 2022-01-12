أحدث إشارة تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV 2022 على النايل سات hd

وضع فريق فلسطين اليوم تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV 2022 على جميع الأقمار الصناعية حيث بات الان بإمكان الجميع التعرف على تردد قناة حواس وضبط الإشارة إلى قنوات التلفاز ، وفي الفترة الأخيرة سجلت القناة نسبة مشاهدات عالية جدًا تجاوزت عتبة المليون مشاهدة في اليوم الواحد ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نرصد من خلال آلاف الترددات للقنوات العربية والاجنبية مختلفة المضمون منها الرياضية والسياسية والاقتصادية والترفيهية .

ونواصل معكم تقديم تردد قناة حواس الفضائية حيث بات الان بإمكان الجميع التعرف عليه وضبطته بكل اريحية تامة على شاشات التلفاز ، وبسبب محتواها المشوق فقد استطاعت ان تجلب الملايين من المشاهدين من كافة انحاء دول العالم ، إذ قفزت مؤخرًا على العديد من القنوات بسبب محتواها الرائع ، وهو على النحو التالي:

قناة حواس

وفي هذه المقالة وضعنا لكم تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV التي تبث برامجها على القمر النايل سات في الموقع المداري 7 غرب بالإضافة الى القمر الصناعي عرب سات بدر 4 في الموقع المداري 26 شرق.

تبث قناة حواس برامجها منذ عام 2005 من مدينة دبي بدولة الإمارات حيث تعرض مجموعة من أقوي المسلسلات المصرية والدراما السورية بالاضافة الى البرامج المتنوعة التى تنال إعجاب المشاهدين فى الوطن العربي .

يتم عرض القناة على النايل سات 7 غرب، والمتابعة الشاملة العامة للمحتوى التقني الهام الذي تقوم به القناة، فهي تعرض العديد من المسلسلات الفنية والبرامج الهادفة، ونقوم باستعراضها في السطور المقبلة، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة.

تردد قناة حواس HAWAS TV على النايل سات 2022

تنقل قناة حواس بجودة عادية الجودة على القمر النايل سات , حيث يستقبل تردد القناة على اجهزة الريسيفر العادية التي تدعم SD .

اسم القناة : HAWAS TV

القمر الصناعي : النايل سات 7 غرب

التردد : 11938

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب (القطبية) : رأسي V

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

النمط : DVB-S

التعديل : MPEG-2, MPEG-4

تردد قناة حواس HAWAS TV على العرب سات بدر 4- 2022

تبث قناة حواس بصيغة الاتش دى فائقة الجودة على القمر عرب سات بدر فى الموقع 26 شرق حيث تستقبل فقط على اجهزة الريسيفر التي تدعم HD .

اسم القناة : Hawas TV HD

القمر الصناعي : بدر 26 شرق

التردد : 12111

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب (القطبية) : أفقي H

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

النمط : DVB-S

التعديل : MPEG-2, MPEG-4