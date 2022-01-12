رئيس برشلونة: نراهن على الشباب أمام الريال

اعتبر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اليوم الأربعاء أن فريقه "سيراهن على الشباب" خلال الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في نصف النهائي الأول من كأس السوبر الإسباني.



وقال رئيس البلوجرانا "أعتقد أن قوة البارسا في الشباب، إنه فريق لديه غريزة الفوز ومعرفة ماذا يعني الفخر المتمثل في الفوز بمباراة من هذا المستوى".



وأضاف "جئنا بعقلية الفوز ورغبة في الفوز بكأس السوبر"، وذلك من فندقه في العاصمة السعودية الرياض التي تستضيف كأس السوبر الإسباني.



واعتبر لابورتا أن "وجود هذا العدد من اللاعبين الشباب" أمر جيد حتى لو كانوا لا يعرفون بعد "معنى الفوز على الريال لأن لدينا اليوم فرصة تجربة هذا الشعور" إذا فاز الفريق الكتالوني في مباراة اليوم.



كما أشار إلى "عودة المصابين" مثل آنس وفاتي وبيدري، فضلا عن "تسجيل فيران توريس أخيرا"، مما يجعل كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز أكثر قدرة على المنافسة وأقوى.



وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على الأراضي السعودية بعد عدم إمكانية تنظيمها هناك في 2021 بسبب جائحة كورونا، وستجمع الغريمين اللدودين ريال مدريد وبرشلونة الأربعاء في أول مباراة رسمية في تاريخ الكلاسيكو خارج إسبانيا.



ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض مواجهة الكلاسيكو التي ستسفر عن المتأهل الأول لنهائي السوبر الذي يقام الأحد مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو غدا الخميس بنفس الملعب في العاصمة السعودية.