الجهاد تعزي بوفاة والدة شهيدها مصطفى عتيق في جنين

شارك وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التعزية والمواساة صباح اليوم الأربعاء، بوفاة والدة الشهيد المجاهد مصطفى عتيق من قرية برقين جنوب محافظة جنين.

وأعرب الشيخ القيادي خضر عدنان خلال المشاركة في جنازة والدة الشهيد مصطفى عتيق عن خالص تعازي حركة الجهاد الإسلامي لعائلة عتيق وأهل برقين وجنين عامة بوفاة أم محمد عتيق عن عمر يناهز (59) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة، داعيًا الله عز وجل الرحمة لها والمغفرة وأن ترزق والحضور شفاعة ابنها الشهيد.

يشار إلى أن الشهيد المجاهد مصطفى العتيق هو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 25/08/2007م بعد تمكن الوحدات الخاصة الصهيونية بنصب كمين له ومجموعة من المجاهدين، وأثناء مرور السيارة التي كان بها الشهيد مصطفى ورفيق دربه الشهيد المجاهد علاء أبو سرور من سرايا القدس، برفقة عدد آخر من المقاومين حاصرهم الرصاص وسط جنين، فارتقى الشهيد المجاهد علاء على الفور وأصيب الشهيد مصطفى وعدد آخر من المقاومين، وبعد ساعات من نقله إلى داخل أراضي الـ 48 استشهد محققًا أمنيته.



