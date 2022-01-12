السيسي: غزة تحتاج لأكثر من 500مليون دولار لعملية الإعمار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج لاكتر من 500 مليون دولار لعملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية من منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ بنسخته الرابعة.

وقال السيسي، " كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده" موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، قائلا: " أرجو إنهاء هذه المراحل، التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقاءنا في قطاع غزة".

وأضاف: " قلنا إنه دايما الناس تشغل المواطنين الموجودين هناك مش هنجيب عمالة يدخلوا القطاع "، داعيا الدول المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة الاونروا حتى تستطيع القيام بدورها.