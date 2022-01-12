يبحث مئات آلاف المواطنين عن موعد صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية عن شهر يناير 2022 الجديدة ، عبر مواقع الانترنت ، وهو الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الإجابة كاملة ، كما وضعنا لكم أحدث أخبار المنحة القطرية حتى يكون الجميع على إطلاع تام بما يحصل في هذا الامر .

وشهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة في الساعات الأخيرة عن موعد صرف المنحة القطرية 2022 ، وسط ترقب كبير من قبل المنتفعين في قطاع غزة، في الإعلان عن موعد الصرف لتلبية حاجاتهم الأساسية في الأسفل ، وهو على النحو التالي:

موعد صرف المنحة القطرية 2022 الجديد لاستلام 100 دولار

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 يناير ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.