تحديث .. رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديد شهر يناير 2022 لاستلام 100 دولار

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديد شهر يناير 2022 لاستلام 100 الدولار والتي تقدمها اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي ، وفي هذه اللحظات يستعد مئات المواطنين في قطاع غزة صرف المنحة التي تأتي في إطار مساعدات الدوحة للسكان الذين غلب عليهم الفقر ومعاناة الحصار ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة في السطور التالية .

ونتيجة لعمليات البحث وضعنا لكم رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديدة لاستلام 100 دولار ، حيث ستمكن ما يقارب 95 ألف أسرة من معرفة موعد صرف الأموال وايضًا رابط الفحص الذي تصدره وزارة الاتصالات والمعلومات ، وعن التفاصيل كاملة فهي على النحو التالي:

موعد صرف المنحة القطرية 2022 الجديد لاستلام 100 دولار

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 يناير ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.