داخلية غزة تعلن كشف أسماء المسافرين (جوازات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء المسافرين (جوازات مصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس الموافق 13 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/2) هنا ، وعن جميع الأسماء في الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2) هنا .

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ودعت إلى ضرورة تحديث المسافرين بياناتهم جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.