جيش الاحتلال يزعم تعرض قواته لعملية اطلاق نار على حدود غزة

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الأربعاء، تعرض قوة من جيش الاحتلال لعملية إطلاق نار على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة صوت الجنوب، إن " عملية إطلاق نار من سلاح خفيف نفذت تجاه قوة عسكرية شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف القوة".

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن قبل 10 أيام عن تعرض قواته على الحدود لعملية إطلاق نار، أصيب على أثرها جندي "إسرائيلي"، لينفذ عقبها جيش الاحتلال سلسلة من الغارات استهداف كافة مناطق قطاع غزة أسفرت على إصابة ثلاثة مواطنين فضلاُ عن وقوع اضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين.