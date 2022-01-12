نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يناير 2022 ، حيث جرت العادة أنه خلال الأسبوع الأول من كل شهر ترسل الأمم المتحدة رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة عبر هواتفهم لإعلامهم عن قيمة وموعد الصرف.

ونظراً لأن الكثير من الأسر تقوم بالبحث عن الموضوع عبر محركات البحث، بسبب حاجتهم لها بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عاما، والذي خلف دمارا في جميع مناحي الحياة.

ونضع بين أيديكم رابط للتعرف على موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، لتسهيل عملية البحث للمستفيدين من المنحة القطرية التي قد تُساعد ولو قليلا في جلب أدنى احتياجات ومستلزمات الأسر المتعففة في قطاع غزة.

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

وقد توقف صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة لدة ثلاثة أشهر، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في شهر مايو 2021، قبل أن يُستأنف صرفها مجددا قبل نحو 3 أشهر بإشراف كامل من الأمم المتحدة بناء على الاتفاقيات بين الجهات المختصة في هذا الأمر.

وكانت تُصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع، بعد أن يخرج السفير القطري محمد العمادي بتصريح صحفي يوضح عدد المستفيدين من المنحة القطرية، وآلية صرفها.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر يناير 2022

وتُصرف المنحة القطرية لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من سنتين ونصف، إلا أن سلطات الاحتلال كانت تمنع أو تؤخر دخولها للقطاع في كثير من الأحيان، بهدف مفاقمة معاناة أهالي قطاع غزة المحاصرين من الجوانب كافة.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر يناير 2022

ونهاية كل عام تكثر الأحاديث عن عدم نية قطر لتجديد المنحة القطرية للعام المقبل، إلا أن السفير القطري محمد العمادي يخرج بتصريحات تجيب عن كل تساؤلات الأهالي في القطاع، بعد الاجتماع مع الجهات المختصة، سواء الفلسطينية أو من الجانب الإسرائيلي.

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