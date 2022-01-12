سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخباري العديد من أسعار العملات، وخاصة الدولار وغيرها، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة اللبنانية.

ويعتبر سعر الدولار في سوريا من المقالات التي يتابعها كثير من الناس في سوريا، وخاصة التجار وأصحاب الحرف لما تهمهم، في إدارة أموالهم واستثمارها.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، لدى سوق النقد غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى هذه السوق 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع،دون تغير عن أمس.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

سعر اليورو الأوروبي

في المقابل زاد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى 4055 ليرة للشراء، و4100 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4860 ليرة للشراء، و4919 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، عند 952 ليرة للشراء و964 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، 972 ليرة للشراء و984 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

سعر الدينار الكويتي

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 11811 ليرة للشراء، و11952 ليرة للبيع.