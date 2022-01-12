كورونا فلسطين : 6 وفيات و"501" إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 80، ضواحي القدس 14، طولكرم 24، رام الله والبيرة 106، نابلس 59، سلفيت 7، طوباس 15، الخليل 62، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 96".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 22، ضواحي القدس 5، طولكرم 3، رام الله والبيرة 38، نابلس 14، سلفيت 2، طوباس 4، الخليل 35، جنين 11، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 86".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في الخليل، حالة في طوباس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.