لجنة المتابعة للقوى الوطنية تدعو لحماية ابناء شعبنا في النقب من جرائم الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الى التدخل الفوري لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في النقب الذين يتعرضون لأبشع حملات التطهير العرقي، والتمييز العنصري، وهدم قراهم، ومنازلهم، في استمرار لسياسات الاحتلال بعدم الاعتراف بأكثر من ٤٥ قرية وتجمع بدوى في النقب، وتحرمهم من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية.

وأعربت لجنة المتابعة عن تضامنها مع أبناء النقب، وخاصة قرى منطقة السياج، التى تتعرض منذ ثلاثة أيام لحملة عسكرية بشعة لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وإطلاق النار عليهم وإصابة واعتقال العشرات منهم

وطالبت لجنة المتابعة جماهير شعبنا بمواجهة قوات الاحتلال الفاشي والتصدي لها ومنعها من مواصلة جريمة هدم البيوت وطرد سكانها

ودعت لجنة المتابعة إلى أوسع حملة دعم وتضامن مع أبناء شعبنا في النقب وإطلاق حملة شعبية لحمايتهم، والتضامن معهم في مواجهة هذه السياسات الهمجية، التى تهدف الى تفريغ النقب من الفلسطينيين وتهويده وطرد سكانه، وحرمانهم من البقاء على أراضيهم وممارسة حياتهم الطبيعية، وإحلال مستوطنين مكانهم وتغيير نمط حياتهم البدوية الفلسطينية وإلحاقهم قصراً بخطط الاحتلال التهويدية.