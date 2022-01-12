كورونا غزة :3 حالات وفاة و96 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 12/1/2022 ، عن تسجيل 3 حالات وفاة و"96" إصابة بعد اجراء 1293 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وأشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 191221 اصابة ، و اجمالي الحالات النشطة 1248 حالة، اجمالي المتعافين 188244 حالة ، واجمالي الوفيات 1729 وفاة.

وبشأن التطعيمات أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553155 شخص.