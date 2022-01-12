اليوم : مباراة الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد –الموعد التشكيلة المتوقعة

يواجه فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب “الملك فهد الدولي” بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يدخل فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة برشلونة، وهو في حالة من الإستقرار على مستوي النتائج خلال الفترة الأخيرة على الصعيد المحلي والأوروبي.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة وبفارق 17 نقطة عن برشلونة صاحب المركز السادس ومنافسه في مباراة السوبر الإسباني.

كما حسم تأهله إلي منافسات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، ليواجه نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخوض الملكي مباراة السوبر الإسباني، بقائمة تضم 24 لاعباً، على رأسهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وتوني كروس وكاسيميرو وتيبو كورتوا ولوكا مودريتش، ولن يغيب عنها سوي ماريانو دياز وجاريث بيل.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

في المقابل، يمر برشلونة بمستوي متذبذب على الصعيد المحلي، حيث هبط للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، ولا يزال يسير في إتجاه الإحلال والتجديد تحت قيادة مدربه الحالي تشافي هيرنانديز.

كما ودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، من دور المجموعات للمرة الأولي منذ 20 عاماً، ويتحول للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد 26 لاعباً، على رأسهم سيرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، كما لحق الثنائي فيران توريس وبيدري جونزاليس ببعثة البارسا في المملكة العربية السعودية.

وتقام منافسات كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد، حيث تلعب البطولة من الدور نصف النهائي بين بطل الدوري الإسباني ووصيفه وبطل كأس الملك وصاحب المركز الثاني عن الموسم الماضي، وأوقعت القرعة ريال مدريد ضد برشلونة (بطل الكأس)، فيما يواجه أتلتيكو مدريد (بطل الليجا) نظيره أتلتيك بيلباو.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد ؟

يحتضن ملعب “الملك فهد الدولي”، مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء 12-1-2022، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء 12-10-2022، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد ؟

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، على قناتي SSC5 HD، BT Sport 1 HD.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: داني ألفيس، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، جافي

الهجوم: عثمان ديمبيلي، جوتجلا، فيران توريس

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: الابا ، ميندى ، ميليتاو ، فاسكيز

الوسط: كاسيميرو ، كروس ، مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور ، أسينسيو ، كريم بنزيما