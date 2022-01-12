إصابة ثلاثة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين والخليل

أصيب، اليوم الأربعاء 12/1/2022، شاب من بلدة برقين برصاصة في الساق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بئر الباشا، فيما اعتقل ثلاثة آخرون من بلدة السيلة الحارثية، في جنين.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في قرية بئر الباشا، ما أدى إلى إصابة شاب من بلدة برقين كان يتواجد في المكان بعيار ناري في الساق، ونقل إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، عرف من أصحابها ذوي الأسرى يعقوب القادري غوادرة، وشادي وسامي وهيثم غوادرة.

وفي السياق ذاته، أعتقلت قوات الاحتلال: محمد طاهر الشلبي، وعمرو نور الدين طحاينة، وسامر عادل شواهنة بعد أن داهمت منازلهم في بلدة السيلة الحارثية.

شمال الخليل

ومن جهة اخرى أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في منطقة جسر حلحول، شمال الخليل وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على جسر حلحول أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان على جسر حلحول شمال الخليل، ما أدى الى إصابة الشاب مؤمن الأطرش (19 عاما) في قدمه، وشاب آخر نقل إلى إحدى مستشفيات المدينة للعلاج.

بيت لحم

واندلعت الليلة الماضية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة خربة الدير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اطلق الجنود خلالها قنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال حطموا زجاج مركبة تعود للمواطن سالم مغني الشاعر.