الطقس: ارتفاع درجات الحرارة ومنخفض جوي يبدأ غداً

يطرأ اليوم الاربعاء 12/1/2022 ، ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا إلى شديد البرودة ليلا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا الخميس : 13/1/2022يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل. وتغطي السماء كميات من السحب ويكون الجو غائماً جزئياً. مع ساعات المساء تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق مع جو بارد. الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الجمعة14/1 أمطار متفرقة مع برق تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة وامتداد لمنخفض جوي، وتهطل الأمطار في معظم أرجاء شمال ووسط البلاد، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية بإذن الله، وتكون الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وفي ساعات الليل يزاداد الطقس برودة وتستمر الأمطار بالهطول على فترات بإذن الله، وتكون الرياح غربية نشطة بوجه عام، والله تعالى أعلم

السبت 15/1تبقى البلاد تحت تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة والتيارات الرطبة، ,وتسود أجواء باردة بشكل عام، وتهطل زخات محلية من الأمطار في مناطق عديدة من شمال ووسط البلاد على فترات، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس مع فرصة لأمطار متفرقة، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية مع هبات تنشط أحياناً خصوصاً في الجبال، والله تعالى أعلم