أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 12 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم الأربعاء، ليصل إلى 87.792 ألف ليرة (58.11 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، ليسجل نحو 65.845 ألف ليرة (43.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 50.212 ألف ليرة (33.90 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 43.896 ألف ليرة (29.06 دولار)

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 76.819 ألف ليرة (50.85 دولار).

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم، إلى نحو 2.730 مليون ليرة (1807 دولارات)

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 614.555 ألف ليرة (406.80 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1808%.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.