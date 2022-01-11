سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأربعاء

واصل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، استقراره الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، في البنوك، وشركات الصرافة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي الكويتي، والاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها، القاهرة، التجارى الدولى، الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وأضاف البنك في بيان، أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وقال إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.

وقال مصرفيون، إن البنوك من المستبعد أن تستفيد من هذا الإجراء، الذي تجري مناقشته منذ أكثر من عام، لأن الأموال المتاحة في إطار تسهيل البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة أرخص.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.72 جنيه للشراء، و 17.83 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.78 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.25 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.27 جنيه للشراء، و 21.41 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما تباين متوسط سعر الدينار الكويتي في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.69 جنيه للشراء، و 52.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع.