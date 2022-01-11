أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12/1/2022

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، مع ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو 217.98 ريال (58.13 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الأربعاء، إلى نحو 190.73 ريال (50.86 دولار).

زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأربعاء، إلى نحو 163.49 ريال (43.60 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 127.16 ريال (33.91دولار).

وارتفع سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 6765 ريال (1802 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، نحو 1523 ريال (405.63 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 في المئة، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1808 في المئة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الخميس. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول، من 4.9 في المئة في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين واحدا في المئة إلى 949.28 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1921.74 دولار.

وقالت مارجريت يانج، واضعة الاستراتيجيات لدى ديلي فيكس "تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4 في المئة في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب. ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعما للمعدن الأصفر".

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الخميس. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول، من 4.9% في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.