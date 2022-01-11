انهيار قياسي.. سعر الليرة في لبنان يهوي اليوم الأربعاء

واصلت الليرة اللبنانية صباح اليوم الأربعاء 12/1/2022، انهيارها أمام دولار السوق السوداء.

وتراوح سعر صرف الليرة ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تتواصل المصاعب الاقتصادية والمالية في لبنان مع استمرار الأزمة السياسية، رغم محاولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للخروج من الوضع الصعب.

ويأتي تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد في الوقت الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي، عند حدود 1510 ليرات لكل دولار.

ويعيش لبنان تحت وقع انهيار اقتصادي حذر منه البنك الدولي، ووصفه بأنه أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث، حيث تسبب استشراء الفساد وسوء إدارة الدولة في الأزمة الحالية، إذ تشير العديد من المصادر إلى أن تداعياتها ستتواصل لسنوات.

وشهد لبنان ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية مع ارتفاع نسب التضخم بالتزامن مع هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه، إضافة إلى شح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.

ويأتي الانهيار الجديد للعملة في خضم اتهامات بالفساد موجهة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ودعوات مستمرة إلى القيام بعمليات تدقيق مالي.

ويواجه سلامة تهما بالفساد في ثلاثة بلدان أوروبية، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير بشأن اتهامات بعمليات كبيرة لغسيل الأموال في المصرف المركزي، تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.

لكن سلامة، ينفي كل التهم ويؤكد أن معاملاته شفافة وأن مصادر ثروته واضحة وموثوقة.

وتأتي هذه التطورات المالية في خضم أزمة سياسية عميقة في لبنان، ووسط عراقيل توضع أمام عقد مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة في سبتمبر 2021، وقبل أشهر قليلة على إجراء انتخابات نيابية.

ورغم استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية، فإن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعا الشباب اللبناني إلى إخراج البلد من النفق الحالي، حيث اعتبر أن انتخابات البرلمان المقررة في الخامس عشر من مايو المقبل فرصة أمام الشباب ليحددوا خياراتهم بما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ البلاد.

وقال ميقاتي، في كلمة له في "المنتدى الشبابي الدولي" الرابع الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة دولية واسعة، إن "الانتخابات النيابية التي ستجرى في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم، ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الإنقاذ الوطني المنشود".

وشارك الآلاف من الشباب اللبناني في الأشهر الماضية في احتجاجات تطالب بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء حالة الانقسام وحماية القرار الوطني من الهيمنة الخارجية.

يذكر أن سوق المحروقات في لبنان شهد صباح اليوم الأربعاء زيادة جديدة في الأسعار هي الثانية في غضون أسبوع.

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، بعد رفع الدعم الحكومي المالي عن جزء منها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط ارتفاع هائل بسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي يلجأ إليها المستوردون لتأمين الاستيراد.

وزاد سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 23400 ليرة لبنانية، والـ"98 أوكتان" 24200 ليرة...