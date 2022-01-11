خلال 2021: استشهاد 3 صيادين وإصابة 7 واعتقال  11 آخرين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاتها بحق الصيادين الذين يعملون في البحر لجمع قوت يوميهم.

وأعلن اتحاد لجان العمل الزراعي، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 302 اعتداء وانتهاك بحق الصيادين خلال العام المنصرم 2021.

وبحسب إحصائية للاتحاد، فإن 3 صيادين استشهدوا، وأصيب 7 آخرين، بينما اعتقل 11 آخرين.

وبينت الإحصائية، أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في تدمير وإحداث أضرار في 33 قارب صيد، ومصادرة 6 أخرى، ورصد 57 حالة إتلاف شباك ومعدات صيد.

وأشارت إلى أن الاحتلال أغلق البحر 19 يومًا، وقلص مساحة الصيد 5 مرات على فترات مختلفة.