بث مباشر مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة، تنطلق غدا الأربعاء مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة التي ستقام على الأراضي السعودية، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في القمة المهمة، كون الفائز في المعركة الكروية سينتقل إلى المباراة النهائية مباشرة، ويواجه الفائز من فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، ويسعى متابعو كرة القدم العالمية للبحث عن رابط لمشاهدة القمة مباشرة دون وجود تقطيع في البث المباشر للمباراة.

وعادة يبحث محبو كرة القدم عن رابط لمشاهدة القمة الكروية الرائعة بين الغريمين التقليديين ببث مباشر مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة، وهو ما يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا لتسهيل عملية البحث لمتابعيه بوضع رابط مباشرة لمشاهدة المباراة التي من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء.

بث مباشر مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة وبفارق 17 نقطة عن برشلونة صاحب المركز السادس ومنافسه في مباراة السوبر الإسباني، ويسعى فريق المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي للفوز بالبطولة لأهميتها، ولتعطي الاعبين دفعة قوية للفوز بباقي البطولات سواء المحلية أو الأوروبية والقارية.

فيما سيحاول فريق برشلونة الذي يعاني من نتائج متذبذبة منذ بدء الموسم الكروي في إسبانيا، الفوز على ريال مدريد وتحقيق البطولة، وخاصة أن فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لم يفز على الريال في أربع مباريات سابقة.

مباراة كلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، من دور المجموعات للمرة الأولي منذ 20 عاماً، ويتحول للعب في بطولة الدوري الأوروبي، لذلك فهو سيقاتل بقوة للفوز ببطولة السوبر الإسباني، في محاولة لترميم نفسه والخروج ببطولة واحد على الأقل في الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة تشكيلته لمواجهة برشلونة بالأسماء التالية: -

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي .. دافيد ألابا .. إيدير ميليتاو .. لوكاس فاسكيز

توني كروس .. لوكا مودريتش .. كارلوس كاسيميرو

فينيسيوس جونيور .. كريم بنزيما .. ماركو أسينسيو

من المتوقع أن يختار المدير الفني لبرشلونة لتشكيلته الأسماء التالية

تير شتيجن

داني ألفيش – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا- كليمون ونجليه

نيكو جونزاليس – ريكي بوتش – سيرجيو بوسكيتس

عبد الصمد الزلزولي – لوك دي يونج- عثمان ديمبيلي.

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