سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 12/1/2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022، لكافة العيارات، وفق متعاملين.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا خلال تعاملات صباح اليوم، إلى 146.015 ألف ليرة (58.12 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في سوريا، إلى 127.767 ألف ليرة (50.85 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، 109.513 ألف ليرة (43.59 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.176 ألف ليرة (33.90 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

ارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، إلى نحو 4.541 مليون ليرة (1807 دولارا).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا، إلى نحو 1.022 مليون ليرة (406.82 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

زادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 0.3% إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808%.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع، ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانج، واضعة الاستراتيجيات لدى "ديلي فيكس": "تشهد الأسواق زيادة سنوية، بنسبة 5.4% في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع، وتنخفض أسعار الذهب".

وتابعت: "ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعما للمعدن الأصفر".

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول، من 4.9% في الشهر السابق