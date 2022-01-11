هذه الخطوات المهمة تجنبك خطر الإصابة بمتحور أوميكرون ..!

متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من المتحورات السابقة لـ"كوفيد-19" ويمكنه تفادي بعض المناعة من العدوى الطبيعية أو اللقاحات ومن المهم أخذ لقاحات معززة لحمايتك من الوفاة، لذا نقدم لكم خطوات مهمة تجنبك خطر الإصابة.

فلا تصدق ما يقال: إنه هذا المتحور خفيف ولا يؤذي وإن أصبنا به يصبح لدينا مناعة أقوى"، ممكن غيرك مناعته ضعيفة وتنقل له المرض مضاعفات، الإصابة البسيطة لا تعني أنه لن يصيدك التأثيرات السلبية الطويلة الأمد "خمول وتعب واضطرابات نفسية".

احرص على أخذ الجرعة المنشطة لأنها تحميك من المضاعفات الشديدة ومن الوفاة ومن الدخول إلى المستشفى، لو أصبت به تصيبك بأعراض خفيفة.

لا تستبدل الكمامة العادية بقطع قماش لأنه حمايتها أضعف.

احرص على عمل الفحص السريع بشكل دوري وخصوصاً إذا شعرت بأي أعراض مثل الصداع وكسل رشح، لأنه أعراض الأوميكرون عادة ما تصيب الجهاز التنفسي السفلي وأعراضه سيلان الأنف، صداع، خمول، التهاب الحلق.

غسل اليدين بانتظام.

فتح النوافذ لتحسين التهوية في الأماكن الداخلية.

أعراض متحور الأوميكرون

الشعور بعدم الراحة

سعال خفيف في بعض الحالات

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

ارتفاع شديد في معدل نبض القلب

الصداع

التهاب المفاصل

إسهال في بعض الحالات

الإرهاق لمدة يوم أو يومين

سيلان في الانف

هل لقاحات كوفيد-19 فعّالة ضد متحوّر أوميكرون؟

يدرس الباحثون حالياً التأثير المحتمل لمتحوّر أوميكرون على فاعلية لقاحات كوفيد-19. لا تزال المعلومات محدودة، ولكن قد يكون هناك انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات ضد الأمراض الشديدة والوفاة، وانخفاض في الوقاية من الأمراض الخفيفة والعدوى ومع ذلك، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنه، حتى الآن، يبدو أن اللقاحات المتوفرة حاليا توفر حماية كبيرة ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

من المهم أيضاً تلقي اللقاحات للحماية من المتحورات الأخرى الواسعة الانتشار، من قبيل متحوّر دلتا وعندما يتاح لك، تأكد من أنك تتلقى اللقاح وإذا كان اللقاح الذي ستتلقاه يشمل جرعتين، من المهم الحصول على الجرعتين لتحقيق أكبر حماية ممكنة.

هل متحوّر أوميكرون أكثر شدة من متحوّرات كوفيد-19 الأخرى؟

تشير الأبحاث الأولية إلى أن متحوّر أوميكرون قد يكون أقل حدة من متحوّر دلتا، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات وتحذر منظمة الصحة العالمية من أنه لا ينبغي استبعاده على أنه "خفيف".

من المهم أن نتذكر بأن جميع متحوّرات كوفيد-19 يمكن أن تتسبب بمرض شديد أو بالوفاة، بما في ذلك متحوّر دلتا السائد حالياً في العالم، لهذا من المهم جداً منع انتشار الفيروس وتقليص خطر التعرض له.