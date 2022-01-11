"إسرائيل" تُسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 37,887 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بأعلى معدل إصابة يومي منذ بدء الجائحة، وسط ارتفاع حاد بعدد الإصابات الخطرة لتبلغ 247 إصابة، مع تسجيل نسبة مرتفعة للفحوصات الموجبة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في "إسرائيل" إلى 1,576,780 إصابة و8,271 وفاة.

وتوقعت مصادر طبية "إسرائيلية"، أن يستمر هذا الارتفاع في عدد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة، ليصل ذروته في شهر شباط المقبل.

وقالت لجنة خبراء الأوبئة المنبثقة عن "الصحة الإسرائيلية" إنه لا يمكن وقف موجة الانتشار الحالية، حتى إذا ما تم فرض الإغلاق الشامل كما جرى بالموجات السابقة.

وأوصت بتقليص فترة الحجر الصحي للمصابين إلى سبعة أيام.

بدوره قرر المدير العام لوزارة صحة الاحتلال، تبني هذه التوصية والمصادقة عليها، بحيث ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.