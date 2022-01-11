بالصور مواجهات عنيفة واحتجاجات بين المواطنين وقوات الاحتلال في النقب

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 11/1/2022، مواجهات عنيفة أشعلت فيها الإطارات احتجاجاً على هجمة الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة والتي تستهف منطقة أراضي النقع في صحراء النقب، وفي مواجهة الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي طالت 21 معتقلا بينهم سبعة قاصرين وفتاتان.

وكانت لجنة التوجية العليا لعرب النقب، قررت تصعيد النضال، لاستمرار جرائم التجريف والتحريش التي تتعرض لها أراضي النقع، وبحث سبل الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال، خلال مداهمة قرى في النقب، اليوم الثلاثاء، والتي شملت هدم خيمة اعتصام في قرية سعوة الأطرش، عن اعتقال 21 شخصا بينهم 7 قاصرين وفتاتان، وإصابة عدد منهم خلال عمليات الاعتقال الوحشية، فيما أطلق الناشطون حراكا في محاولة للإفراج عن المعتقلين وصد الهجمة المتواصلة.







