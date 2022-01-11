تترقب تصاعد المنحنى الوبائي.. توصية هامة من وزارة الصحة لطلبة المدارس

أوصت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 11/1/2022، طلبة المدارس الذين سيعودون للدراسة يوم غدٍ، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة عبر التباعد بين الطلاب ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي، للحد من انتشار المتحور أوميكرون وفيروس كورونا.

وأعرب مستشار وزيرة الصحة بغزة فتحي أبو وردة، في حديثه لإذاعة صوت القدس حول عودة الطلاب لمقاعد الدراسة، عن تخوفه الحقيقي من المتحور أوميكرون بعد انتشاره السريع في قطاع غزة بالتزامن مع عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية.

وأوضح، أن وزارة الصحة تقوم بكامل واجباتها في متابعة الحالة الصحية في القطاع، قائلاً:"نحن بحاجة إلى تعاون حقيقي من المواطن في الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة."

وبين د. أبو وردة، أن أغلب المصابين الذين يدخلون العناية المركزة غير مطعمين بلقاح كورونا, واللقاح يخفف من الإصابة في حال أصيب بكورونا.

ولفت إلى أن نسبة المطعمين في قطاع غزة قليلة جدا في إطار مواجهة كورونا والمتحورات الجديدة، موضحاً أن هناك لقاحات كافية في المستشفيات .

وأضاف:"لم نصل إلى ذروة انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا, ونحن في حالة ترقب كبير لتصاعد المنحنى الوبائي في غزة, ونوصي بالالتزام في أخذ اللقاح.