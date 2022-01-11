ثابت يوضح سبب العجز في ساعات الكهرباء ومخطط الشركة للمنازل..!

أكد مسؤول دائرة الإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الثلاثاء 11/1/2022، أن هناك عجز كبير في جدول توزيع الكهرباء، خاصة بالتزامن مع المنخفضات الجوية، ونسبة العجز تصل إلى ساعتين في جدول التوزيع.

ودعا ثابت في تصريح لإذاعة صوت القدس، المواطنين إلى التقنين والترشيد في استخدام الكهرباء داخل البيوت وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن.

كما حث المواطنين، على استبدال الأجهزة الكهربائية بأجهزة تعمل على طاقة بديلة قدر المستطاع.

وقال ثابت:" هناك أعمال صيانة في قاطعين رئيسين يغذيان محافظة خانيونس, والأعطال في خطوط التغذية شيء طبيعي"، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تعمل على قطع التيار الكهربائي عن المحافظة المستهدفة, ونحاول تعويضهم بساعات القطع.

وأعلن ثابت، أن هناك توجه استراتيجي لدى شركة الكهرباء بتركيب عدادات ذكية لكافة البيوت, وهو مشروع سيستمر خلال الفترة القادمة, وسيتم تركيب 50 ألف عداد العام الحالي.