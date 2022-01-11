تشكيلة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني، مع تبقي أقل من 24 ساعة على بدء مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين الغريمين التقليدين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين المقرر إقامته على أراضي المملكة العربية السعودية، يبدأ عشاق الكرة حول العالم بالبحث عن تشكيلة المباراة، لما لها من رونق خاص في نفوس وقلوب متابعو كرة القدم، فهذه المباراة تحظى باهتمام الملايين وقنوات البث تشهد على أعداد المتابعين لها.

وعادة ما يبحث متابعو كرة القدم عن قبل يومين عن تشكيلة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني، فيما ينتظر الملايين بدء بثها عبر القنوات الرياضية الناقلة لها، وعلى روابط بث مباشرة عبر مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية يضع لكم التشكيلة والروابط لمشاهدتها بشكل مباشر.

تشكيلة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

ويسعى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي للتغلب على الغريم التقليدي برشلونة، فيما يتأمل مدرب البرشا تشافي هيرنانديز في عبور ريال مدريد ولعب المباراة النهائية، بعد سلسلة نتائج مخيبة للآمال منذ توليه منصب المدير الفني قادما من السد القطري.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة مع ريال مدريد في يوم 12 يناير، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، فيما ستلعب مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في يوم 13 يناير على ملعب الملك فهد الدولي، أما المباراة النهائية تقام في يوم 16 يناير، بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو كما يلي:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي .. دافيد ألابا .. إيدير ميليتاو .. لوكاس فاسكيز

توني كروس .. لوكا مودريتش .. كارلوس كاسيميرو

فينيسيوس جونيور .. كريم بنزيما .. ماركو أسينسيو

تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يختار المدير الفني لبرشلونة لتشكيلته الأسماء التالية

تير شتيجن

داني ألفيش – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا- كليمون ونجليه

نيكو جونزاليس – ريكي بوتش – سيرجيو بوسكيتس

عبد الصمد الزلزولي – لوك دي يونج- عثمان ديمبيلي.