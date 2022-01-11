بالفيديو 80 نعامة تركض بهستيرية في شوارع الصين.. ما القصة؟

أظهر مقطع فيديو متداول، أكثر من 80 نعامة تركض بهستيرية في ‏شوارع بلدة صينية، بعد أن فشل المزارع في إغلاق البوابة الحظيرة عليها بشكل صحيح.‏

ولم تقع أي إصابات بعد هروب الطيور في شوارع مدينة شونغزو، الواقعة في جنوب الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لإفادة شبكة تلفزيون الصين العالمية.

وكانت المزرعة التي هرب منها النعام تقوم بتربية أكثر من 300 طائر.

وتمكن المزارع في النهاية من استعادة معظم طيور النعام الهاربة، بمساعدة الشرطة المحلية.

ويعد النعام هو أكبر طائر في العالم، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 9 أقدام، من الممكن أن يغطي ما يصل إلى 16 قدما في خطوة واحدة فقط، ويمكن أن يصل بسرعة 45 ميلا في الساعة.

يشار إلى أن هروب النعام ليس المرة الأولى التي تنطلق فيها الحيوانات في المدن، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 هرب قطيع من الأبقار من مزرعة ألبان في فيكتوريا بأستراليا.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2021، تجولت 5 من الحمير الوحشية حول بلدة في ماريلاند لعدة أيام، بعد هروبها من مزرعة خاصة.