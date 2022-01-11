ضحية جديدة: الفتى سليم النواتي فقد حياته وملفه الصحي قيد الدراسة..!

في قصةٍ مأساويةٍ، راح ضحيتها فتى لم يبلغ السابعة عشرة من عمره، فقد الفتى سليم النواتي حياته، وضاعت سنوات عمره، فيما بقي ملفه الصحي قيد الدراسة، حيث اكتوت عائلته نار مرضه اللعين السرطان، وفراقه الصعب، بسبب مماطلة إحدى المستشفيات الفلسطينية بالضفة الغربية علاج هذا الفتى الذي فقد حقه في العلاج كغيره من الناس.

فبكل برود قلب لا يعرف الإنسانية، ردَت مستشفى النجاح في نابلس والشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على طلب علاج النواتي بأنه "قيد الدراسة"، ولكن حالة الطفل كانت تزداد سوءاً من يوم لآخر، في ظل تواطؤ الكثير عن إنقاذ حياته، رغم أنه كان بالإمكان علاجه.

فالفتى سليم النواتي، من سكان الرمال الشمالي بمدينة غزة، يتميز بأنه أحد الرياضيين ولاعبي ألعاب القوى، ولطالما كان يحلم بأن يفوز ببطولات عالمية، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يحقق أمانيه، بعد رفض مستشفى النجاح علاجه من مرض السرطان.

سليم هو أحد المرشحين لدخول الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو طالب بالصف الحادي عشر، ويدرس في مدرسة فلسطين الثانوية بمدينة غزة.

جمال النواتي عم الطفل سليم النواتي بقلب يعتصره الألم، أكد أن العائلة حصلت على النموذج رقم "1" للتحويلات الطبية للخارج، إذ حصلت على تحويلة طبية لمستشفى جامعة النجاح بنابلس.

تفاصيل الحكاية

وقال النواتي خلال حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية:"بأن العائلة خاطبت الشؤون المدنية الفلسطينية برام الله أكثر من مرة لتحويل الطفل للعلاج في الضفة، إلا أن الرد جاء بأن طلب التحويلة للعلاج "قيد الدراسة".

وأوضح النواتي، أن عائلة الطفل حصلت على تحويلة طبية، وبتغطية مالية كاملة، ولكن كانت هناك مماطلة من الشؤون المدنية في رام الله لتحديد موعد لتحويله للعلاج بالضفة.

وأشار إلى أن الرد في كل مرة كان تحت عنوان "الموضوع قيد الدراسة"، لافتاً إلى أن العائلة خاطبت مكتب حقوق الإنسان في "تل أبيب" بعد الحصول على تصريح في 26/ ديسمر الماضي بوجود تصريح لنا للتوجه للعلاج في الضفة.

وقال النواتي: توجهنا لحاجز بيت حانون، وفوجئنا برفض إعطائنا تصريح من خلال الشؤون المدنية، معللين ذلك بأن مستشفى النجاح أبلغ الشؤون المدنية برفض إعطاء "ثمانية تصاريح" ومن ضمنهم تصريح ابننا سليم، بحجة وجود إشكالية مالية بين المستشفى ووزارة الصحة برام الله .

وأضاف :"بعد عناء ومشقة كبيرة حصلت على تصريح نظراً للضرورة الكبيرة في الحصول على التصريح لحالة الطفل الصعبة جداً".

وتابع :بعد حصولي على التصريح توجهت لمستشفى النجاح بنابلس، أبلغني المشفى: بأنه قام بإلغاء التحولية الطبية لابننا المريض وإلغاء الموعد".

ووصف النواتي من قام برفض علاج ابنهم بـ"المجرمين"، متسائلاً أين الإنسانية في حالة هذا الطفل المريض وحالته خطرة وموجود له تقرير طبي بين أيديكم؟" وأكد أن تم اكتشاف مرض الفتى بالسرطان في بدية نوفمبر الماضي، موضحاً أنه كان يعاني من المرض من قبل أربعة أشهر حسب التقرير الطبي.

وقال النواتي :"بعدها توجهت لوزارة الصحة في رام الله وأبلغتها برفض مستشفى النجاح استقبال ابننا للعلاج لديها، فخاطبت الوزارة المستشفى وكان هناك رفض وإجابة حرفية "لن نقبل فتح أي ملف لعلاج مرضى مهما كانت النتائج".

وأضاف :وعند تدهور وضع الفتى الصحي، بتاريخ 9/1 أبلغت مستشفى "ايخلوف" في "تل ابيب" أنني سأذهب لحاجز بيت حانون /معبر "إيرز" دون تصريح، فأجابوا أنه لن يتم استقبالك بدون تصريح".

وتابع عم الفتى النواتي: كان هناك مماطلة في إعطاء موعد للعلاج في المستشفى من تاريخ 4-1 حتى 8-1 وكانت الحالة تسوء يوم بعد يوم.

وقال:" طَلب مني المختصون في العلاج في الخارج نقل المريض لمستشفى فلسطين الطبي في موعد التحويلة في 9-1- ولكنه فارق الحياة عند دخوله لمستشفى فلسطين الطبي في نابلس".

وحمل جمال النواتي عم الطفل سليم النواتي (المتوفَى ) الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي، د. كمال حجازي، ووزارة الصحة المسؤولية كاملة لما حصل مع حالة الطفل سليم النواتي، أو أي مريض أخر.