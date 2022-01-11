أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 42 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الحادي عشر من يناير) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.96 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.91% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.78%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.51% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 42,180 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.56% لتسجل نحو 3,114 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.85% لتسجل نحو 437 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.26% لتسجل نحو 136 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.48% لتسجل نحو 1.15 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.92% لتسجل نحو 0.7459 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.40% لتسجل نحو 71 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 3.29% لتسجل نحو 24 دولار.