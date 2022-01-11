أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 42 ألف دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:38 م
11 يناير 2022
البيتكوين
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شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الحادي عشر من يناير) انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.96 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.91% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.78%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.51% عن اليوم الماضي.  

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 42,180  دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.56%  لتسجل نحو 3,114 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.85% لتسجل نحو 437 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.26% لتسجل نحو 136 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.48% لتسجل نحو 1.15 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 0.92% لتسجل نحو 0.7459 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.40% لتسجل نحو 71 دولار.

انخفض سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 3.29% لتسجل نحو 24 دولار.

 

#البيتكوين #العملات الرقمية

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