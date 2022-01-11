منظمة الصحة: فاعلية اللقاحات ضد "أوميكرون" تحتاج لمزيد من الأبحاث
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:50 م
11 يناير 2022
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت لقاحات كورونا الحالية توفر حماية كافية ضد سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا» والشديدة العدوى، حتى مع قيام الشركات المصنِّعة بتطوير لقاحات من الجيل التالي.
وقالت منظمة الصحة : "هناك حاجة إلى مزيد من البحث من أجل فهم أفضل لإمكان تملص المتحور الجديد(أوميكرون) من المناعة التي يسببها اللقاح والإصابة، والاستجابات الخاصة بـ(أوميكرون) للقاحات كورونا".
وتحاول الصحة العالمية الإجابة عن بعض الأسئلة الكبيرة العالقة حول سلالة «أوميكرون» الذي ظهر للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ مثل شدته وقدرته على الانتشار ونجح في تفادي اللقاحات.
ويُشار إلى أن منظمة الصحة لا يوجد لديها إجابة فورية على أحد الأسئلة الرئيسية بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح جديد خاص بـ«أوميكرون» الآن.
وكان مسؤول في منظمة الصحة العالمية قد قال في وقت سابق :"إن هذه المسألة تتطلب «تنسيقاً عالمياً» ولا ينبغي تركها للشركات المصنِّعة للقاحات بمفردها".
وتقوم بعض شركات تصنيع اللقاحات بتطوير لقاحات من الجيل التالي تستهدف هذه السلالة شديدة العدوى التي ظهرت أولاً في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ.