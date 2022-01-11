الاحتلال يحكم على الأسـير مراد السوقي بالسجن 16 شهراً

أفاد مكتب إعلام الأسـرى، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محكمة "سالم الإسرائيلية" حكمت على الأسـير مراد السوقي من جنين، بالسجن الفعلي 16 شهراً، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل

واعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي نحو (8000) فلسطينياً/ة، خلال العام 2021؛ من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.

ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال إلى قرابة (600) أسيراً، من بينهم (4) أسرى مصابون بالسّرطان، و(14) أسيراً على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً.