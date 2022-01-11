ينشر لكم باستمرار موقع "فلسطين اليوم" الاخباري، كافة الترددات الخاصة بقنوات الاطفال، وهذا المقال نخصصه للحديث عن تردد قناة كراميش للأطفال، وهو من الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين على محركات البحث.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 للأطفال

واستطاعت القناة خلال وقت قصير من جذب قلوب الأطفال صغارًا وكبارًا؛ لما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية رائعة تحمل رسائل مميزة ومهمة جدًا في تربية الأطفال.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 للأطفال

نبذة عن القناة

وتبث القناة بشكل مستمر على مدار الساعة دون توقف طيلة (24 ساعة متواصلة) حيث تقدم رسالة مهمة للأطفال وتعزز الاخلاق والمحبة بين الأطفال في الدول العربية، وتربعت القناة على عرش القنوات المتخصصة لبرامج ومسلسلات والأفلام الكرتونية وأصبحت من أبرز وأهم القنوات العربية الخاصة للأطفال.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 للأطفال

محتوى القناة

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

وجذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 للأطفال

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:¾