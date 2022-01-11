"التنمية بغزة" توضح عدد الأسر التي ستستفيد من المنحة القطرية الدفعة القادمة

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، غازي حمد، عن أسباب تقليص أسماء المنحة القطرية خلال الأشهر الماضية.

وقال حمد خلال تصريحات صحفية،إن " الأسماء التي تم اعتمادها ضمن مساعدة المنحة القطرية 100 دولار تُقدر بـ 160 ألف اسم، وبعد اطلاع الاحتلال عليها أصبحت المساعدة تُصرف لـ100 ألف أسرة فقط".

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستفيدين من المنحة سيجرى خلال الأيام القادمة تقليصه ليصل لـ94 ألف مستفيد فقط.

وبشأن الأسماء المحجوبة، بين حمد أن أسباب الحجب ترجع لعدة أمور، بينها مهنية وأخرى وضعية،لافتا إلى أن كل من يثبت له مصدر دخل أو مستغني أو ليس له حاجة للمنحة القطرية يتم حجبه.

وأوضح أنَّ الوزارة بالتعاون مع اللجنة القطرية قامت بحل كافة الإشكاليات والمشاكل التقنية بما يُسهل على المواطن ويخفف عنه، مُبيّناً أنّه أول من أمس عُقد مؤتمر طُرح خلاله ما قدمته الوزارة خلال عام 2021، وبالمجمل العام تم تنفيذ مشاريع بتكلفة 259 مليون شيكل بما يشمل طرود غذائية وصحية وتحويلات نقدية ومساعدات لذوي الاعاقة.